На Байконуре проверили солнечные батареи «Союза МС-27»

На космодроме Байконур проверили солнечные батареи пилотируемого корабля «Союз МС-27» для запуска экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Роскосмос».

«Специалисты раскрыли солнечные батареи и облучили их мощными светильниками, чтобы проверить эффективность преобразования световой энергии в электрическую», — рассказали в госкорпорации.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря.

Также в марте госкорпорация рассказала, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» с Байконура к МКС состоится 8 апреля.