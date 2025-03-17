Орбиту МКС подняли почти на два километра

Орбиту Международной космической станции скорректировали почти на два километра в преддверии запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27» и приземления «Союза МС-26» в апреле. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Уточняется, что корректировка была выполнена с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-30».

«Сегодня в 19:00 по московскому времени включились двигатели "Прогресса МС-30", они проработали 532,99 секунд, выдав импульс величиной один метр в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,77 километра и составила 417,87 километра над поверхностью Земли», — говорится в тексте.

В «Роскосмосе» указали, что таким образом станцию готовят к пересменке экипажей кораблей «Союз», которая пройдет 8 апреля.

Напомним, что сейчас на станции работают российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Александр Горбунов и Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор, Сунита Уилльямс, Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. В апреле их сменят Сергей Рыжков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким.