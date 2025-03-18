iPhone 16E протестировали на устойчивость к царапинам и огню

В одном из выпусков на YouTube-канале JerryRigEverything протестировали новый iPhone 16E на устойчивость к царапинам и огню.

© YouTube/JerryRigEverything

На дисплее у iPhone 16E остаются очень лёгкие царапины на уровне 6 и более глубокие — на уровне 7. При этом экран пережил нагрев пламенем зажигалки, хоть на нём и осталось небольшое пятно.

© JerryRigEverything

Что касается теста на сгибание, то смартфон прошёл его отлично. Он никак не деформировался при попытках согнуть его руками.