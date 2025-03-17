Предложен простой способ поиска инопланетной жизни

Международная команда исследователей во главе с учеными Калифорнийского университета в Риверсайде предложила новый способ поиска признаков возможной инопланетной жизни. В своем исследовании, опубликованном в журнале Astrophysical Journal Letters, она описала газы, которые можно довольно быстро и просто обнаружить в атмосферах экзопланет с помощью космического телескопа Уэбба.

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В этих газах могут скрываться признаки инопланетной жизни, уточняет Phys.org. Речь идет о так называемых метилгалогенидах - газах, которые содержат метильную группу: атом углерода и три атома водорода, присоединенные к атому галогена, например, хлора или брома.

"На Земле они в основном производятся бактериями, морскими водорослями, грибами и некоторыми растениями, - объясняют исследователи. - Одним из ключевых аспектов поиска метилгалогенидов является то, что экзопланеты, похожие на Землю, слишком малы и тусклы, чтобы их можно было увидеть с помощью космического телескопа Уэбба".

В качестве альтернативы при поиске внеземных миров авторы исследования предлагают нацелить телескоп Уэбба на крупные экзопланеты, вращающиеся вокруг небольших красных звезд. Потенциально такие миры, которые авторы работы называют мирами Hycean, могут обладать океанами и плотными водородными атмосферами. Люди вряд ли смогли бы выжить на таких планетах, но некоторые микробы могли бы процветать и в таких условиях.

В отличие от планет земного типа, планеты Hycean дают гораздо более четкий сигнал, считает астробиолог Эдди Швитерман. Поиск метилгалогенидов на таких мирах является наиболее оптимальной на данный момент стратегией.

"В настоящее время кислород трудно или невозможно обнаружить на планете, похожей на Землю. Однако метилгалогениды на мирах Hycean предоставляют уникальную возможность для обнаружения с помощью существующих технологий", - говорит соавтор исследования планетолог Микаэла Люнг.

Авторы работы считают, что обнаружить указанные газы проще, чем искать другие биосигнатуры, то есть признаки внеземной жизни. Одним из главных преимуществ поиска метилгалогенидов является то, что потенциально их можно найти их всего за 13 часов с помощью телескопа Уэбба.