Обнаружены следы гигантского океана, скрытого под поверхностью Марса

Новые сейсмические данные свидетельствуют о том, что под поверхностью Марса может находиться гигантский водный океан, сообщает Space.com. Моделирование показало, что огромные объемы воды могут скрываться в недрах Красной планеты на глубине от 10 до 20 километров.

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Впервые о возможном присутствии подповерхностного океана ученые заговорили в 2024 году, когда были проанализированы сейсмические данные, полученные при помощи посадочного модуля InSight.

Еще тогда исследователи предположили, что недра Красной планеты, особенно на глубине от 11,5 до 20 километров, могут быть пропитаны жидкой водой. Вывод они сделали на основе анализа скоростей сейсмических волн, зафиксированных во время марсотрясений.

В рамках нового исследования японские ученые Икуо Катаяма из Университета Хиросимы и Юя Акамацу из Научно-исследовательского института морской геодинамики повторно изучили данные посадочного модуля InSight и пришли к выводу, что предварительные версии являются верными.

"Многие исследования предполагают наличие воды на древнем Марсе миллиарды лет назад, - говорит Катаяма. - Но наша модель указывает на наличие жидкой воды на современном Марсе".

Авторы работы анализируют сейсмические данные, собранные при помощи прибора SEIS. Он был частью миссии InSight, работавшей на поверхности Красной планеты в период с 2018 по 2022 год. SEIS представляет собой первый сейсмометр, работавший непосредствено на Марсе.

Во время марсотрясений он фиксировал различные волны, и в новом исследовании свое внимание ученые акцентировали на анализе наиболее быстрых подземных P-волн и более медленных S-волн. Изучение их скорости позволило выявить плотность и состав подземной среды, через которую прошли эти волны.

В результате выявлены две переходные области в сейсмических данных, где наблюдались резкие изменения скорости движения волн, что указывает на столь же резкие изменения свойств недр. Наиболее заметны изменения на глубине 10 и 20 километров, то есть там, где предыдущие исследования предположили наличие большого объема жидкой воды.

Впрочем, не все исследователи согласны с тем, что на Красной планете в наше время существует огромный подповерхностный океан. Например, бывший главный исследователь миссии Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) Брюс Якоски в своем письме редактору журнала PNAS оспорил заключение упомянутых выше исследований.

По мнению Якоски, наличие на Марсе океана - это лишь один из возможных выводов, но не единственный, поскольку "данные, на которых основаны исследования, не требуют обязательного наличия водонасыщенной коры".