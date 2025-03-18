Найдено кольцо Аполлона с «целебной змеей»

Греческие археологи раскопали монументальную гробницу возрастом около 2000 лет, которая находится недалеко от Коринфа. Внутри нее обнаружено несколько более поздних захоронений и многочисленные артефакты, среди которых выделяется древнее золотое кольцо.

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Как пишет Live Science, находка указывает на необычный статус раскопанного объекта, который на протяжении нескольких столетий использовался как место для захоронений, а затем превратился в святилище для исцеления болезней.

Золотое кольцо представляет собой "печатку" с изображением Аполлона и змеи - символа исцеления. В древнегреческой и древнеримской мифологиях Аполлон считался богом света, покровителем искусств и исцеления. Он почитался как бог-врачеватель.

Змея, обвивающая посох, хорошо известна и в наши дни как медицинский символ. Истоки его появления также уходят в древнегреческую мифологию. По одной из версий, посох, вокруг которого обвивается змея, был посохом Гермеса, посредника между богами и людьми. Гермес считался покровителем путешественников, что, по мнению исследователей, указывает на его потенциальную связь с медициной - в древности врачам приходилось преодолевать большие расстояния пешком, чтобы посетить своих пациентов.

В одной из версий мифа посох Гермесу дал сам Аполлон, а в другой версии посох он получил от Зевса. В первоначальной версии посох был перевит двумя белыми лентами, которые позже были заменены змеями. Вероятно, найденное в гробнице кольцо отражает миф о том, что посох изначально принадлежал Аполлону.

Погребальная конструкция, отмечают археологи, имеет форму буквы "Т". Внутри нее находится достаточно крупная погребальная камера размером 2,7 на 7,4 метра. Вход в гробницу был запечатан плитой. По стилю эксперты определили, что гробницу построили в эллинистический период между 323 и 30 годами до нашей эры.

В погребальной камере археологи обнаружили крупный саркофаг и пять прямоугольных каменных коробов, установленных вдоль стен. Последние оказались разграблены, но в самом саркофаге нашли останки женщины, похороненной вместе с украшениями.

Археологи установили, что для захоронений это место использовалось в эллинистический период, а в святилище, куда паломники приходили за исцелением, оно превратилось уже в позднеримский период, примерно между 250 и 450 годами нашей эры.