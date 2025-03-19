Установлено происхождение найденного в Африке метеорита

Ученые из Университета Миннесоты (США) обследовали метеорит NWA 15915, найденный в 2023 году на северо-западе Африки. Анализ показал, что он обладает очень необычным составом. Команда предположила, что метеорит является частью давно погибшей планеты.

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Масса метеорита составляла чуть более 2 кг. Согласно исследованию, его родительское тело сформировалось в условиях с низким содержанием кислорода. В таких же условиях возникла планета Меркурий.

Метеорит состоял из авгита (76,7%) и энстатита (20,2%). Вкрапления энстатита были распределены неравномерно, в основном в центре объекта. Также ученые выявили плагиоклаз c вростками калиевого полевого шпата и сульфиды железа и хрома. Эти добавки «застыли» внутри минералов.

Ученые заключили, что такая структура могла образоваться при медленном охлаждении магмы. Подобные процессы происходят в недрах планет с металлическим ядром.

Исследование показало, что некогда метеорит мог являться частью планеты, похожей на Меркурий. Но она оказалась разрушена в самом начале истории Солнечной системы, гласят материалы Конференции по лунным и планетарным наукам.

Изучение метеоритов позволяет лучше понять историю и эволюцию Солнечной системы. Также они важны для исследования других планет – так, на Земле известны «марсианские» метеориты, представляющие собой уникальные образцы пород Красной планеты.

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