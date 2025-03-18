Новое открытие может разрешить многолетние споры о возрасте Луны

На протяжении почти всей истории Земли рядом с ней находилась Луна. Это вывод, к которому пришли авторы недавнего исследования. Результаты показали, что формирование Луны произошло примерно через 65 миллионов лет после начала формирования Солнечной системы — и всего через десятки миллионов лет после возникновения Земли. Об этом сообщает служба новостей Science.

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Открытие обещает разрешить многолетние споры о возрасте Луны — уверен Торстен Кляйне, космохимик из Института исследований солнечной системы им. Макса Планка (Германия). Он представил новые данные на Kонференции по лунной и планетарной науке (LPSC) в Техасе на прошлой неделе.

«Несколько направлений исследований сходятся к новой, более древней дате возникновения Луны — около 4,5 миллиардов лет», — отметил он.

Солнечная система существует 4,5673 миллиардов лет — тогда возле молодого Солнца из пыли и газа образовались первые камни. Земля сформировалась из этих камней спустя еще 20-30 миллионов лет. Позже, как предполагается, протопланета размером с Марс, названная Тея, столкнулась с протоземлей, выбросив обломки обоих объектов в космос. Из этих обломков образовалась Луна.

Определение точного времени этого события играет ключевую роль в понимании истории Земли. Дата формирования Луны — это дата начала нашей Земли, а не планеты, существовавшей до этого.

Поверхность Луны тоже была расплавлена. Среди камней, собранных астронавтами «Аполлона», есть светлые породы, богатые плагиоклазом, которые давно считаются остатками магматического океана Луны. Они датировались временем около 4,35 миллиардов лет. Это привело к предположениям, что Луна образовалась именно тогда.

Однако такая «молодая» Луна противоречит пониманию эволюции Солнечной системы. Предполагается, что столкновение с Теей произошло в ранний период жизни Солнечной системы, когда Юпитер и другие газовые гиганты перемещались на разные орбиты, притягивая крупные каменные объекты к внутренним планетам. Модели и наблюдения предполагают, что Солнечная система успокоилась в первые 100 миллионов лет. Более того, указывает Барбони, недавние намеки предполагают, что уже 4,3 миллиарда лет назад на поверхности Земли была жидкая вода и, возможно, тектонические плиты погружались в мантию. Такого не могло быть всего через 50 миллионов лет после того, как Тейя превратила поверхность в магму.

Кляйне, который ранее поддерживал модель молодой Луны, пришел к тому, что Луне на самом деле около около 4,5 миллиардов лет. Он использовал метод датировки по медленному распаду радиоактивного рубидия в стронций. Это трудная задача, но его расчеты для различных моделей формирования Луны дали одну и ту же дату.

Кроме того, исследования циркона из образцов, привезенных «Аполлоном-14», из показывают, что магматический океан Луны полностью кристаллизировался за десятки миллионов лет до образования магматических пород, о которых речь шла выше.

Поверхность Луны расплавлялась снова, когда она удалялась от Земли. Это вызывало нагрев, что делало ее похожей на самый активный вулкан спутника Юпитера Ио. Причиной нового плавления Луны могло быть и крупное столкновение с астероидом.