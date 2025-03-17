Стало известно, когда в РФ начнут летать МС-21 с отечественными двигателями

Начало сертификационных полетов полностью импортозамещенного самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланировано на конец июня — начало июля 2025 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, передает ТАСС.

Он указал, что испытательные полеты МС-21 уже идут в России, однако пока они осуществляются на иностранных двигателях.

«Сертификация — вещь комплексная. Мы часть сертификационной работы проводим уже сейчас. Первые вылеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами и с ПД-14 будут в конце июня — начале июля. Это данные наших коллег из ОАК», — отметил Алиханов.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация перенесла сроки серийного производства МС-21 на 2026 год. Данное решение объяснили необходимостью прохождения летных испытаний.