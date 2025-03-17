В Греции обнаружили древний храм богини Артемиды

Недавние археологические раскопки на акрополе Амфиполя, центральной части древнего города Македонии, принесли важные находки: детский зуб и несколько статуэток, результатах, представленных на научной конференции в Салониках. Об этом соббщает греческий портал Greekreporter.

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В ходе раскопок к западу от ранневизантийской базилики III археологи обнаружили длинное прямоугольное здание с прочными стенами, нижние этажи которого выложены большими, аккуратно отесанными глиняными кирпичами. Из здания сохранилась только его западная часть, а остальное было разрушено базиликой. Все находки датируются IV веком до н. э.

Среди наиболее интересных артефактов — человеческий зуб, принадлежавший ребенку-подростку, небольшая фигурка быка с отверстием в теле и маленькая глиняная рельефная голова, изображающая Асклепия.

Кроме того, обнаружены глиняные женские статуэтки, ракушки и кости животных, найденные в слое из древесного угля. Эти предметы указывают на то, что данная территория использовалась для религиозных обрядов, что подтверждают и предыдущие раскопки.

Нахождение небольшой глиняной головы, изображающей Асклепия, объясняется в контексте культа Артемиды, поскольку, согласно мифологии, Артемида, сестра отца Асклепия Аполлона, часто ассоциируется с Асклепием.

Профессор Дамаскос из Университета Патр отметил, что найденное здание, реконструированное в IV веке до н. э., вероятно, было посвящено женскому божеству Артемиде. Он объяснил:

«Раскопки выявили культовое здание, реконструированное в IV веке до н. э., которое, по нашему мнению, было посвящено женскому божеству. Это основано на коллекции женских статуэток и других артефактов, указывающих на ритуалы.»

Также был обнаружен торс, предположительно изображающий Артемиду, хотя его состояние не позволяет точно установить дату. Дополнительные находки, сделанные в 2019 и 2022 годах, говорят о том, что эта территория была связана с культом Артемиды.

Например, бюст лошади и раковина устрицы связаны с культом Таврополя — особой формой поклонения Артемиде, акцентирующей ее роль защитницы молодых девушек во время перехода к женственности. Обилие устриц, найденных к западу от здания, подтверждает эту гипотезу, поскольку устрицы ассоциируются с началом менструации и, вероятно, оставлялись молодыми девушками после ритуальных трапез. Редкое обнаружение зуба ребенка, найденного вне контекста захоронения, может рассматриваться как подношение богине-покровительнице.

Кроме того, в самом Амфиполе, во время раскопок большого древнего дома недалеко от акрополя, были найдены эллинистические(относящиеся к периоду после смерти Александра Македонского) мраморные сундуки с изображениями Артемиды и Асклепия. Обнаружение глиняной статуэтки Пана среди обугленных фруктов также усиливает доказательства поклонения богине в этом месте.