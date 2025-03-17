Стало известно, для кого наиболее опасны соцсети

Исследователи из Канады выяснили, что активное использование социальных сетей может усиливать проявления психических расстройств, включая бредовые идеи и нарушения восприятия себя. Работа опубликована в журнале BMC Psychiatry (BMCP).

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Социальные сети давно стали частью повседневной жизни, однако в новом исследовании ученые обнаружили, что у людей с психическими расстройствами они могут провоцировать развитие и закрепление искаженных представлений о себе и окружающем мире.

В ходе работы исследователи проанализировали данные из 155 научных статей, опубликованных в период с 2004 по 2022 год, и разработали новую концепцию под названием «Усиление бреда социальными сетями».

Оказалось, что наибольшее влияние социальные сети оказывают на людей с нарциссическим расстройством личности, дисморфофобией (искаженным восприятием своего тела), расстройствами пищевого поведения и психотическими расстройствами, такими как шизофрения и биполярное расстройство.

Например, люди с нарциссизмом чаще публикуют селфи и ориентируются на количество лайков и подписчиков для подтверждения своей значимости. У людей с дисморфофобией социальные сети провоцируют постоянное сравнение своей внешности с другими и усиление негативных мыслей о своем теле.

Ученые также обнаружили, что у людей с шизофренией соцсети могут вызывать бредовые идеи, такие как паранойя из-за слежки или убежденность в том, что их мысли транслируются онлайн. В случае эротомании (заблуждения о том, что человек является объектом любви известной личности) возможность следить за жизнью знаменитостей в социальных сетях создает иллюзию личных отношений, что усиливает навязчивое поведение.

«Социальные сети создают условия, в которых бредовые идеи легче формируются и закрепляются, поскольку пользователи находятся в среде без эффективной проверки реальности», — отметил один из авторов исследования, профессор Бернард Креспи.

Исследователи подчеркнули, что пока нет прямых доказательств того, что именно соцсети вызывают развитие психических расстройств, однако связь между их использованием и ухудшением симптомов очевидна. В дальнейшем ученые планируют изучить влияние различных платформ на психическое здоровье и выяснить, может ли сокращение времени в соцсетях снизить проявления бреда и тревожности.