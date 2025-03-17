Samsung расширит доступность своего умного кольца

Samsung готовится выпустить свой умный гаджет Galaxy Ring в Новой Зеландии. Этот маленький девайс в виде кольца начнёт продаваться 2 апреля. Купить его можно будет через сайт Samsung в Новой Зеландии и в некоторых магазинах. Цена составит 699 новозеландских долларов — это примерно 400 долларов США.

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Для сравнения, в других странах он стоит около 370 долларов. Galaxy Ring — это не просто украшение. Оно следит за здоровьем: измеряет пульс, отслеживает сон и даже считает шаги. Кольцо будет в трёх цветах: серебристый титан, чёрный титан и золотой титан. А ещё есть 11 размеров — от 5 до 15, чтобы каждый мог подобрать своё. Весит оно совсем мало — от 2,3 до 3 граммов.

Работает кольцо с телефонами на Android, но нужна версия не старше Android 11.