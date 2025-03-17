В Москве отреставрируют найденные при раскопках древние ножи

В Москве специалисты приступили к реставрации железных ножей XVII—XVIII веков, найденных во время археологических работ в Чижевском подворье.

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При раскопках было обнаружено около 100 таких предметов, различных по форме и назначению, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Сейчас специалисты расчищают артефакты от загрязнений и укрепляют их с помощью различных составов», — сообщил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Также в Чижевском подворье обнаружены и другие находки: крестики, иконки, фрагменты керамических сосудов, браслеты из стекла, печные изразцы и другие предметы быта. Всего было найдено более 6 тыс. старинных артефактов.

Ранее сообщалось, что на выставке в Пермском краеведческом музее покажут клад, обнаруженный археологами в старом городе в 2019 году.