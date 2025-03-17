Ученые рассказали об истинной внешности Иисуса

Смуглая кожа и короткие волосы: ученые Уоррен и Тейлор рассказали об истинной внешности Иисуса
Ученые описали истинную внешность Иисуса Христа. По их словам, он выглядел совсем не так, как его часто изображают.
Сейчас Иисуса часто изображают со светлой кожей, бородой и длинными русыми волосами. Однако религиовед Мередин Уоррен и историк Джоан Тейлор считают, что он выглядел иначе. По их мнению, он походил на типичных выходцев с территории современной Палестины, где он жил. Это означает, что Иисус Христос был смуглым, черноволосым и кареглазым.
Также ученые считают, что он довольно коротко стриг волосы, а бороды у него не было. Кроме того, маловероятно, что Иисус носил длинные белые облачения, в которых он обычно изображен. В первом веке нашей эры мужчины, жившие в Иудее, обычно одевались в короткие шерстяные туники с поясом, а в качестве нижнего белья они носили тонкие льняные туники. В холодную погоду они ходили в толстых шерстяных накидках, пишет Daily Mail.