Firefly Aerospace объявила об успешном завершении лунной миссии Blue Ghost 1

Лунная миссия Blue Ghost 1 успешно завершена 17 марта, объявила американская компания Firefly Aerospace. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Миссия Blue Ghost 1 проработала на поверхности естественного спутника Земли около 14,5 дня (почти 346 часов). За это время станция передала на планету более 119 гигабайт данных. В Firefly Aerospace заявили о выполнении всех запланированных задач, которые предусматривались миссией Blue Ghost 1.

Издание напоминает, что Firefly Aerospace работает над двумя еще не запущенными модулями Blue Ghost 2 и 3. Первый из них планируется отправить на Луну в 2026-м, второй — в 2028-й. Оба аппарата планируется высадить на обратной стороне естественного спутника Земли.

2 марта НАСА сообщило, что модуль Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace успешно совершил мягкую посадку посадку на поверхность Луны.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Blue Ghost 1 стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.