Назван главный покупатель чипов Samsung

Недавно стало известно, что Китай за последний год купил у Samsung чипов на 44,6 миллиарда долларов, обогнав США, где продажи составили 42,1 миллиарда долларов. Это большой скачок — по сравнению с прошлым годом продажи в Китай выросли на 53,9%.

Почему так получилось? В Китае правительство активно поддерживает экономику, выделяя больше 20 миллиардов долларов на новые устройства. Люди начали чаще менять старые смартфоны и бытовую технику на современные модели, а для этого нужны чипы памяти. Samsung поставляет в Китай разные виды чипов, например, NAND flash и LPDDR, которые используются в телефонах, а также некоторые дорогие модули HBM для сложных технологий.

Но есть проблема: из-за санкций США Samsung может скоро потерять возможность продавать в Китай свои самые новые и дорогие чипы. Торговый конфликт между США и Китаем усложняет жизнь производителям. Эксперты говорят, что Samsung придётся хитро лавировать между этими странами, чтобы сохранить успех.