Названы сроки наступления кислородного апокалипсиса на Земле

Жизнь на Земле станет невозможной через 1 млрд лет, в 1 000 002 021 году, из-за исчезновения кислорода, передает журнал Nature Geoscience со ссылкой на ученых из NASA и Университета Тохо в Японии. В частности, исследователи 400 тыс. раз запускали специальную программу для точного определения этой даты.

По словам ученых, к кислородному апокалипсису приведут аномальные солнечные процессы. Они сочли, что, скорее всего, озоновый слой атмосферы будет разрушен, из-за чего кислород постепенно испарится. Останутся лишь микробы, объяснили авторы исследования. Единственными выжившими организмами станут анаэробные бактерии, которым не нужен кислород.

При этом ученые не исключили, что жизнь на Земле может исчезнуть гораздо раньше на фоне непредвиденных катаклизмов. По мнению экспертов, технический прогресс может ликвидировать подобную угрозу.

Ранее ученые из Бристольского университета в Великобритании с помощью суперкомпьютера установили, что Земля станет полностью непригодной для жизни через 250 млн лет. Такой сценарий реализуется на фоне природных катаклизмов. К этому времени, по мнению экспертов, температура на планете будет настолько высокой, что все живое погибнет.