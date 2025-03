Подсчитано, сколько человек находятся в космосе прямо сейчас

С запуском Crew-10 число землян, покинувших родную планету, достигло 14, подсчитал сайт Who Is In Space.

© Naukatv.ru

Ресурс перечислил всех поименно.

Международная космическая станция

«Союз МС-26»: Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Дональд Петтит

Crew-9: Ник Хейг и Александр Горбунов

Starliner: Бутч Уилмор и Сунита Уильямс

Crew-10: Энн Макклейн, Николь Айерс, Такуя Ониси, Кирилл Песков

Космическая станция «Тяньгун»

«Шэньчжоу-19»: Цай Сюйчжэ, Сун Линдун, Ван Хаоцзэ

Таким образом, рекорд, установленный 11 сентября 2024 года, остался непревзойденным. Тогда в околоземном пространстве одновременно находилось 19 человек: 12 — на МКС (включая астронавтов Boeing Starliner, которые прилетели на восемь дней — и до сих пор не вернулись), трое — на «Тяньгуне» и четверо участников частной миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon от SpaceX.

Устояло и второе место в этом своеобразном хит-параде, которое занимает 30 мая 2023 года — тогда на МКС было 11 человек, а на «Тяньгуне» ввиду пересменки — шестеро. Нынешнее оживление на орбите разделяет третью строчку с 16 сентября 2021 года.

На этой неделе космический корабль Crew Dragon, пристыкованный сейчас к МКС, должен забрать участников Crew-9 и застрявших вдали от Земли астронавтов Starliner. Экспедиция «Шэньчжоу-20» отправится на китайскую космическую станцию «Тяньгун» в мае; состав экипажа утвержден, но не обнародован.