Раскрыты дизайн и габариты всей линейки iPhone 17

Авторитетный инсайдер Сонни Диксон опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) фотографии макетов всех моделей iPhone 17 с указанием их габаритов. Об этом сообщает Rozetked.

© Соцсети

На обратной стороне каждого макета указаны их габариты. Так, у iPhone 17 эти показатели составят 149,6х71,4х7,9 мм, у iPhone 17 Air — 156,1х74,7х5,6 мм, iPhone 17 Pro — 149,6х71,4х8,7 мм, а у iPhone 17 Pro Max — 163х77,5х8,7 мм.

Ранее представленный дизайн был не раз продемонстрирован в предыдущих утечках, и новые изображения лишь подтверждают его подлинность. Судя по всему, все смартфоны получат обновленный дизайн, за исключением базового iPhone 17.

Официальная презентация линейки iPhone 17 запланирована на осень 2025 года. По слухам, смартфоны получат флагманские чипы Apple A19 и A19 Pro в зависимости от модели, одинарную (iPhone 17 Air), двойную (iPhone 17) и тройную камеры (iPhone 17 Pro). При этом в старших моделях все камеры получат сенсоры на 48 Мп. Рекордно тонкому iPhone 17 Air также приписывают монодинамик.