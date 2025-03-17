Ученые объяснили механизм выделения углекислого газа лесами Амазонки

Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) провели эксперимент, благодаря которому впервые удалось установить на практике, что леса могут "дышать" через корни. Исследование внесет значительный вклад в развитие сельского хозяйства и экологии, рассказали ТАСС в учебном заведении.

Ученые КБГУ подтвердили, что леса могут "дышать" через корни. Это объясняет, почему тропические леса превратились из поглотителей CO в его источник. С 2007 года они выделяют больше углекислого газа, чем поглощают. Это долгое время ставило научное сообщество в тупик, ответ нашли сотрудники центра декарбонизации агропромышленного комплекса и региональной экономики КБГУ.

"Считается, что растения поглощают углекислый газ только через листья в процессе фотосинтеза. Однако наши ученые доказали, что до 25% биомассы деревьев формируется за счет углекислого газа, который поступает через корни. Это открытие переворачивает представление о круговороте углерода в природе. Если игнорировать вклад корней, мы видим искаженную картину. Например, лес кажется источником углекислого газа, хотя на самом деле его часть просто перераспределяется между почвой и растениями", - рассказал ТАСС руководитель центра декарбонизации агропромышленного комплекса и региональной экономики КБГУ Амиран Занилов.

Открытие объясняет, почему тропические леса превратились из поглотителей углекислого газа в его источник. Корни не только поглощают это вещество, но и влияют на баланс углерода в почве. Когда в атмосфере не хватает углекислого газа, из-за засухи или вырубок, растения начинают активнее "выкачивать" его из земли. В результате почва теряет углерод, а лес начинает выделять больше углекислого газа, чем потребляет. Именно это происходит в Амазонии и сибирской тайге.

"Стоит отметить, что почвенное дыхание - процесс, при котором микроорганизмы и корни выделяют углекислый газ - оказалось не таким вредным, как думали раньше. Ученые выяснили: растения способны "перехватывать" до 90% углекислого газа, выделяемого почвой. Например, в посевах кукурузы концентрация вещества оказалась ниже, чем в атмосфере. Это значит, что углерод возвращается в почву в виде органики, а не улетучивается в воздухе. Открытие меняет подход к сельскому хозяйству. Чтобы снизить углеродный след, важно изучать, как корни взаимодействуют с почвой. Ученые КБГУ уже работают над этим: они исследуют микрофлору черноземов Кабардино-Балкарии, чтобы создать биопрепараты для "карбонового земледелия". Такие технологии помогут удерживать углерод в почве, повышая ее плодородие и замедляя глобальное потепление", - поясняют в вузе.

Исследование КБГУ - первый шаг к пересмотру мировых методов расчета парниковых газов. Если учитывать роль корней, климатические модели станут точнее, а стратегии защиты лесов - эффективнее. Также эти исследования помогут в разработке инновационных сельхозполей, которые помогут не только накормить планету, но и спасти ее от перегрева, отмечают в вузе. Исследования КБГУ реализуются в рамках программы стратегического развития "Приоритет-2030".