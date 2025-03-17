Названы правила, которые защитят аккаунты от взлома

Осторожное поведение в интернете поможет защитить свои аккаунты от взлома. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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Так, он призвал не посещать сайты с бесплатным кино, играми, а также не скачивать непроверенные приложения, через которые можно подцепить вирус. По его словам, в целях безопасности важно устанавливать уникальный и сложный пароль для банковских приложений, электронной почты и других онлайн-сервисов с личной информацией.

Директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский, в свою очередь, посоветовал не хранить и не распространять персональные данные в интернете.

«Например, нельзя пересылать родственникам или друзьям номер своей карты — такое надо проговаривать устно. Плюс опасно указывать адрес электронной почты в анкетах и опросах. Если в этом есть необходимость – проще завести для этого отдельный ящик», — предупредил Дворянский.

Руководитель команды информационной безопасности «Почты» и «Облака» Mail Дмитрий Водяной до этого говорил, что беспарольный способ аутентификации поможет защитить электронную почту от взлома.