Российский космонавт устроил «инопланетное» приветствие для экипажа Crew-10

Российский космонавт Иван Вагнер пошутил над прибывшим на Международную космическую станцию (МКС) экипажем корабля Crew Dragon 10, нарядившись в пришельца. Об этом сообщает «КП».

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Напомним, что 16 марта SpaceX успешно запустила экипаж Crew-10 на МКС. На борту корабля находились космонавт Кирилл Песков, астронавты Николь Айерс и Энн Макклейн, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Поднявшихся на борт станции космонавтов встретил Вагнер, одетый в темную толстовку, светлые носки и маску пришельца. Пока экипаж готовил капсулу, россиянин плавал по станции, развлекая коллег.

Отметим, что у Crew-10 есть и другая важная миссия. Четырехместное судно SpaceX позволит вернуть застрявших на станции на девять месяцев американских астронавтов миссии Starliner Барри Уилмора и Суниту Уильямс.