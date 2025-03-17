В Южной Африке найдены древние норы трубкозубов

Международная команда ученых обнаружила и описала древние следы и норы трубкозубов, сохранившиеся в песчаных породах на побережье Южной Африки. Находки датируются 76–134 тысячами лет — эпохой плейстоцена. Новые данные подтверждают, что трубкозуб обитал на юге Африки десятки тысяч лет и, вероятно, остается в своем ареале до сих пор. Исследование опубликовано в журнале Quaternary Research.

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Трубкозуб (Orycteropus afer) — это единственный сохранившийся вид своего семейства. Он ведет ночной образ жизни, роет глубокие норы и питается термитами. Сегодня трубкозубы встречаются на юге Африки, но ученые уверены, что они жили здесь и десятки тысяч лет назад.

Обычно ископаемая летопись сохраняет кости животных, но норы и отпечатки лап практически не остаются. Это связано с тем, что такие следы быстро разрушаются и редко окаменевают. До сих пор ученым удалось идентифицировать лишь одну возможную древнюю нору трубкозуба в Намибии, и та остается недатированной.

С 2008 года южноафриканские и британские исследователи изучают побережье Южной Африки, где встречаются следы жизнедеятельности позвоночных. Недавно команда обнаружила пять участков с признаками нор трубкозубов и один — с отпечатками их лап.

Чтобы подтвердить, что норы действительно принадлежат трубкозубам, исследователи рассмотрели других потенциальных владельцев «жилья»— дикобразов, лисиц и медоедов. Однако их норы имели другую форму: например, у дикобразов вход обычно V-образный и стены норы отполированы иглами, а у лисиц вырытые ямы особенно большие. Норы, найденные на побережье, были круглыми, небольшими и не имели подобных следов. Также ученые заметили, что царапины внутри двух нор соответствовали когтям трубкозубов.

С помощью оптически стимулированной люминесценции команда определила возраст находок — от 76 до 134 тысяч лет, эпоха плейстоцена.

Найденные окаменелости подтверждают, что трубкозубы жили в Южной Африке десятки тысяч лет и, вероятно, их ареал мало изменился с тех пор.