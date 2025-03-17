Apple хотела избавиться от USB-C-порта в iPhone 17 Air

Изначально Apple рассматривала iPhone 17 Air как первый iPhone без портов, ориентируясь только на беспроводную зарядку, но в итоге отказалась от этой идеи.

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Вероятно, сыграли роль европейские регуляции, требующие универсального разъема.

iPhone 17 Air станет самым тонким iPhone — всего 5,5 мм при 6,6-дюймовом дисплее и ценнике $900. Для уменьшения толщины убрали второй динамик и оставили одну основную камеру, но при этом улучшили энергоэффективность дисплея, процессора и ПО, чтобы сохранить автономность.

Смартфон также получит модем Apple C1, дебютировавший в iPhone 16e, но без поддержки mmWave 5G. Также ProMotion и Camera Control перекочуют из Pro-версий iPhone 16.

Несмотря на отказ от полного удаления USB-C сейчас, аналитики ожидают, что Apple рано или поздно все же перейдет на полностью беспроводные iPhone.