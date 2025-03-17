Ученые из Саудовской Аравии заставили шафран зацвести вдвое быстрее

Одна из самых дорогих пряностей в мире — шафран — возможно, скоро подешеевет. Ученые из Саудовской Аравии разработали инновационную технологию выращивания растения, которая позволила сократить период цветения вдвое. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей.

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Ученые использовали для выращивания шафрана технологию вертикального земледелия — растения сажают в многоуровневые системы, расположенные вертикально.

Кроме того, при вертикальном земледелии, как правило, не используются пестициды, а растения питаются за счет гидропоники. Также были применены технологии климат-контроля.

Это помогло добиться существенного сокращения сроков цветения: если в обычных условиях период цветения занимает около трех недель, то благодаря инновационной методике ученые заставили шафран цвести в течение 10 дней.

Новый метод отличается экологической устойчивостью: снижается объем выбросов углекислого газа, более рационально используется вода и энергия, а урожайность с единицы площади значительно возрастает. При этом вертикальное земледелие позволяет гораздо более эффективно использовать пространство.

Стоимость шафрана растет ежегодно, ожидается, что к 2030 году цена килограмма шафрана увеличится вдвое. Это объясняется трудоемкостью производства: один цветок дает всего три рыльца, из которых и получают драгоценную пряность.

Ранее стало известно, что звание микроба 2025 года присвоено коринебактерии. Эта бактерия способна синтезировать белки и аминокислоты, необходимые для производства продуктов питания и кормов для животных. Кроме того, она участвует в произвостве вкусовой добавки глутамат натрия. В год Corynebacterium glutamicum производит 3,5 млн тонн глутамата натрия. Сырьем для популярной вкусовой добавки нередко служат остатки от производства биодизеля или органика, например апельсиновые корки. Также ученые изучают возможность использования Corynebacterium glutamicum для поиска лекарств против туберкулеза.