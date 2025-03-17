На телескоп в Чили установили крупнейшую в мире цифровую камеру

На вершине горы Серро-Пачон в Чили произошло большое событие: на телескоп Simonyi Survey в обсерватории имени Веры Рубин установили крупнейшую в мире цифровую камеру LSST. Эта камера весит целых 3 тонны и имеет разрешение 3200 мегапикселей. Она может разглядеть мячик для пинг-понга с расстояния 30 километров.

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Камеру начали строить ещё 20 лет назад в лаборатории SLAC в Калифорнии. После долгих лет работы её наконец доставили в Чили и аккуратно подняли на телескоп с помощью специального подъёмника. Теперь она готова к тестам, а уже летом 2025 года начнёт снимать звёзды. Учёные говорят, что LSST поможет узнать больше о тёмной материи и тёмной энергии — загадочных вещах, которые составляют большую часть Вселенной, но пока остаются невидимыми.

Эта камера будет фотографировать южное небо каждые несколько ночей целых 10 лет. За это время она соберёт столько данных, что их хватит на создание самой подробной карты космоса. А ещё она сможет находить новые звёзды, галактики и даже астероиды, которые раньше никто не видел.