Sony показала телевизор будущего

Японская корпорация Sony представила новую технологию подсветки RGB LED для телевизоров будущего. Об этом сообщает издание The Verge.

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По словам представителей фирмы, новая технология объединяет качества подсветок Mini LED и OLED. В ее случае матрица телевизора состоит из светодиодов или субпикселей красного, зеленого и синего цветов. В случае обычной подсветки матрица состоит из светофильтров. В компании заметили, что RGB LED позволяет добиться более точной цветопередачи и более яркого изображения.

В новых телевизорах RGB LED также отсутствует слой квантовых точек. Благодаря этому искажение цвета достигает минимума. В Sony рассказали, что телевизоры на основе новой подсветки могут иметь яркость до 4000 нит.

«Мы считаем, что можем гарантировать не только хорошее качество изображения, но также надежность и стабильность», — заявила The Verge представитель компании Мара Редикан.

При этом в корпорации не собираются отказываться от производства телевизоров на основе технологий подсветки Mini LED, QD-OLED и Micro LED.

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В Sony не стали раскрывать сроки появления в продаже первых «телевизоров будущего», но назвали RGB LED «технологией для 2026 года».

В середине января в корпорации LG сообщили, что ПК-геймеры во всем мире начали массово переходить на OLED-мониторы. Согласно внутренним данным фирмы, 22 процента игровых мониторов на рынке имеют OLED-матрицу.