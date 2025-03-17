Samsung задумалась об отказе от разработки 1,4-нм техпроцесса

Инсайдеры сообщают, что Samsung всерьез рассматривает отказ от разработки 1,4-нм техпроцесса.

© Ferra.ru

Все для того, чтобы сосредоточиться на улучшении выхода годных кристаллов на уже существующих узлах.

Компания испытывает проблемы с 3-нм GAA, а 2-нм техпроцесс пока дал лишь 30% выхода годных чипов на пробном производстве. На фоне лидерства TSMC, который уже достиг 60% выхода на 2 нм, Samsung вынуждена перераспределять ресурсы.

По слухам, производство Exynos 2600 на 2-нм техпроцессе начнется в мае и Samsung сосредоточится на повышении его качества, чтобы не только использовать чипы в Galaxy S26, но и привлечь сторонних заказчиков.

Хотя компания не планирует выходить из полупроводникового бизнеса, развитие узлов менее 2 нм сейчас не в приоритете.

Это означает, что 1,4-нм процесс могут отменить или отложить на неопределенный срок.