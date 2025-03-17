Расширения для браузера Microsoft Edge появились на Android

Расширения для браузера Microsoft Edge появились и на Android
Microsoft опередила Google и первой добавила поддержку расширений в свой браузер на Android.
Теперь пользователи Edge могут установить более 20 различных расширений, включая Dark Reader (ночной режим), Bitwarden (менеджер паролей), Keepa (отслеживание цен на Amazon), NordVPN, Browsec и другие.
Функция появилась в стабильной версии Edge (v134.0.3124.57). Ранее расширения были доступны только в тестовой сборке Canary, а в основной версии можно было использовать всего три аддона.
Теперь же браузер получил полноценный веб-магазин расширений.
Установить расширения можно через меню Edge, выбрав «Магазин расширений», затем нажать «Установить» и подтвердить установку.
Пока что раздел с расширениями помечен как «Beta», что говорит о продолжающейся доработке функции.