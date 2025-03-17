Появились фото флагманского смартфона Infinix Note 50 Pro+

Флагманский смартфон Infinix Note 50 Pro+ с 5G готовится к дебюту на презентации Infinix AI∞ Beta, уже 20 марта.

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В сети уже появились качественные изображения устройства. Судя по ним, дизайн новинки вдохновлен электромобилями и премиальными ювелирными изделиями.

Он выполнен в цельнометаллическом корпусе с плоскими гранями, а его задняя панель получила восьмиугольный блок камер, стилизованный под элементы суперкаров. Основной сенсор на 50 Мп оснащен оптической стабилизацией, перископный же модуль поддерживает 100-кратный зум.

© GSMArena

На боковых гранях разместили кнопку питания и регулировки громкости, а на нижней – разъем USB-C, слот для SIM-карт, динамик и микрофон. В верхней части – ИК-порт и второй динамик, который настроен специалистами JBL.

© GSMArena

Смартфон получит фирменную систему искусственного интеллекта One-Tap Infinix AI∞ и поступит в продажу по цене до $500. Полные характеристики компания раскроет уже 20 марта.