У хакеров появился собственный чат-бот

В мире технологий появился новый инструмент, который тревожит экспертов по безопасности. Это GhostGPT — чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ), созданный специально для киберпреступников. В отличие от обычных ИИ, таких как ChatGPT, у GhostGPT нет никаких ограничений. Он может отвечать на любые вопросы, даже если они связаны с созданием вирусов.

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GhostGPT продается через Telegram. Так, любой желающий может получить доступ к нему и начать использовать. Например, он может быстро написать убедительное письмо для мошенничества или создать код для вредоносной программы. Специалисты говорят, что это сильно упрощает жизнь киберпреступникам, особенно тем, кто раньше не имел больших навыков в программировании.

Исследователи из компании Abnormal Security заметили, что GhostGPT уже набирает популярность на подпольных форумах, где собираются хакеры. Его реклама обещает анонимность — никаких записей о том, что вы делали. Эксперты предупреждают: такие инструменты, как GhostGPT, могут привести к росту атак на компании и обычных людей. Они призывают разработчиков ИИ и власти усилить контроль, чтобы остановить эту угрозу, пока она не стала еще больше.