Японцы изобрели «элексир молодости»: что будет, если вырастет продолжительность жизни

Только что опубликованное исследование биологов Осакского университета (Япония) в перспективе может отсрочить, а то и вовсе — ни много ни мало! — отменить старость. Но готово ли общество к значительному увеличению средней продолжительности жизни?

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Ученые занялись так называемыми сенесцентными (состарившимися) клетками, которые с возрастом появляются в любом организме. Ведут они себя, как все живое на склоне лет: значительно увеличиваются в размерах, перестают делиться и выделяют вещества, вызывающие воспаление окружающих тканей. Этот биомусор должна уничтожать иммунная система, но ее возможности тоже слабеют. Чем больше состарившихся клеток, тем быстрее стареет весь организм.

Японские исследователи обнаружили в сенесцентных клетках «белок старения», получивший название AP2A1. Он как бы поддерживает новый клеточный каркас. Если же количество этого белка снизить, структура нарушается, и располневшая, безнадежно старая, казалось бы, клетка вдруг худеет и вновь начинает делиться! Время будто обращается вспять, возвращается молодость. «Это удивительно!» — доктор Синдзи Дэгучи до сих пор, кажется, не верит результатам своих экспериментов. Логично предположить: чем меньше останется сенесцентных клеток в организме, тем моложе он станет. Подавление белка AP2A1 является своеобразным выключателем старения.

Возможные последствия этого открытия трудно переоценить. Научившись подавлять «белок старения», можно избавляться от старческих болезней, которые пока считаются неизлечимыми. Должна омолодиться кожа. Исчезнет такое понятие, как общая дряхлость, изношенность организма. И, как следствие, значительно увеличится средняя продолжительность жизни.

Легенда о гравидане

Впрочем, не стоит торопиться. Поиск лекарств от старости — это история несбывшихся надежд. Взять хоть пресловутый эликсир молодости, который упоминается в мифах едва ли не всех народов. Но есть и исторические свидетельства. Китайский император Цинь Ши Хуанди отправил за эликсиром две экспедиции. Одна где-то сгинула, вторая вернулась ни с чем. А сам император погиб от отравления ртутью — доомолаживался.

Славяне тоже мечтали о вечной молодости. Иначе откуда в наших сказках молодильные яблоки и живая вода, которая воскрешает мертвых?

Шли столетия, наука развивалась, а мечта о вечной молодости продолжала тревожить умы. В том числе и в нашем отечестве. В 1933 году была создана лаборатория «Андроген» — перед учеными ставилась задача продлить жизнь партийной верхушке. Решить ее не удалось, лабораторию закрыли, а сотрудников репрессировали. Немногим лучше сложилась судьба доктора Замкова, мужа знаменитой Веры Мухиной, чья скульптура «Рабочий и колхозница» стала одним из признанных символов Москвы. В конце 1920-х годов Замков объявил об омолаживающих свойствах мочи беременных женщин, из которой стали готовить препарат гравидан. Производство поставили на промышленную основу, пролечились порядка 15 тысяч человек. Но в 1937-м методы Замкова объявили антинаучными, а его самого — шарлатаном.

Сегодня, конечно, исследования ведутся на принципиально другом уровне. Многое обещают работы биологов МГУ, занимающихся замедлением старения митохондрий — энергетических станций клетки. Говорят, что через 10–20 лет в аптеках обязательно появятся омолаживающие препараты российского производства. Что ж, поживем — увидим.

Пока же эксперты предостерегают от излишнего оптимизма в отношении исследований в Осаке. Известный геронтолог из Брайтона Ричард Фарагер считает, что состарившиеся клетки предотвращают развитие онкологических заболеваний. Поэтому их полное удаление весьма рискованно. Другой английский специалист, Лазарос Фоукас, не уверен, связан ли белок AP2A1 со старением всего организма. Пока эксперименты велись лишь в пробирке, а не на животных и тем более не на добровольцах.

Земля всех не прокормит

Мало кто задумывается, как изменится все вокруг, если средство от старости все-таки будет найдено и миллиарды людей станут жить если не вечно, то хотя бы до 150–200 лет. Между тем человечество столкнется с очень серьезными и подчас неожиданными проблемами.

Надо начать с того, что таблетки молодости будут чрезвычайно дороги. Это ж не витаминки какие-нибудь, а продукт высоких технологий. Не каждому они окажутся по карману. Государству тоже вряд ли под силу финансировать омоложение граждан. Но представьте картину: лица одних краснеют от юношеского румянца, а других — покрываются морщинами. Это чревато вспышками социальной ненависти и великими потрясениями. Речь-то фактически идет о жизни и смерти. Как решать эту проблему? Давать незащищенным категориям талоны на омоложение, вести очереди льготников?

То же касается и лечения обычных болезней. Ведь количество больных возрастет кратно за счет общей численности населения и его резкого старения. Да, современная фарминдустрия способна поставить неограниченное количество препаратов, увеличив производственные мощности. За дешевые таблетки от головной боли или спазмолитики смогут заплатить все. А вот за инновационные методы лечения — вряд ли. Имеющих деньги и страховки будут лечить как надо, а остальных корой дуба и подорожником?

А вот и еще острый вопрос: как прокормить размножившееся человечество? Уже сейчас не хватает площадей для ведения сельского хозяйства, леса вырубают, несмотря на угрозу экологии. В дефиците может оказаться все — мясо, птица, хлеб, фрукты и овощи. Между богатыми и бедными разверзнется пропасть — как между отдельными людьми, так и целыми регионами. Как бы не пришлось вспоминать о голодных бунтах!

Жизнь с нуля

Сейчас родители оставляют детям наследство — чаще всего дом или квартиру. Но в прекрасном мире вечной молодости естественного перехода имущества от поколения к поколению ждать не приходится. Отцы и дети будут жить вместе. Затем к ним присоединятся внуки, которые тоже не получат наследства. Но ведь дефицитные квадратные метры нельзя уплотнять до бесконечности.

А зарабатывать станет все сложнее. Ведь остановится социальный лифт, снующий между классами и социальными группами. Сегодня ты обычный менеджер, а завтра благодаря своей энергии и предприимчивости становишься богатым и успешным. Социальный лифт обеспечивает обновление элит, появление свежих идей, дающих импульс к развитию. Только для его работы необходимо периодическое освобождение должностей. А естественная убыль людей из высших слоев будет сведена к минимуму. Кто ж по доброй воле оставит свое место, если, как и пятьдесят лет назад, молод и полон сил! Люди будут десятилетиями сидеть на скромных окладах без надежды подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы. Ипотеку будут давать на 60–70 лет. О какой мотивации тут можно говорить? А вот подсиживание, интриганство расцветут пышным цветом.

А что ждет институт брака? Он и сейчас-то трещит по швам. Пока еще есть пары, идущие на компромисс ради детей. Но кто согласится терпеть вечно? Ведь уставших друг от друга супругов не разлучит даже смерть.

В общем, таблетки от старости обещают не одни только плюсы, но и жирные минусы. И еще вопрос: все ли захотят жить в таком жестоком и бесперспективном мире. Недавний соцопрос показал, что лишь восемь процентов россиян хотели бы жить вечно. Трети опрошенных вполне хватило бы 80– 100 лет. Схожие результаты дают исследования и в других странах. Да, смерть страшит — но и вечная жизнь тоже. Чем не парадокс?

СМОТРИТЕ, ОНИ БЕССМЕРТНЫ!

Рецепт ее молодости (1983)

Режиссер Евгений Гинзбург.

В ролях: Людмила Гурченко, Сергей Шакуров, Александр Абдулов, Елена Степанова, Олег Борисов, Армен Джигарханян, Анатолий Ромашин.

Снят по мотивам пьесы Карела Чапека «Средство Макропулоса». Эмилии Марти 337 лет, хотя выглядит она лет на 35. Секрет ее вечной молодости в волшебном средстве, которое придворный алхимик Макропулос приготовил для австро-венгерского императора Рудольфа II. Тот приказал испытать его на ней, дочери алхимика…

Шанс (1984)

Режиссер Александр Майоров

В ролях: Сергей Плотников, Виктор Павлов, Борис Иванов, Людмила Иванова, Игорь Ясулович.

В середине XVII века казак по имени Алмаз Битый спас от смерти инопланетянина. Тот одарил его эликсиром молодости. Фильм о том, что одним вторая молодость дала новые силы для жизни, другим же — ничего, кроме проблем и неприятностей.

Искушение Б (1990)

Режиссер Аркадий Сиренко.

В ролях: Лембит Ульфсак, Олег Борисов, Наталья Гундарева, Владимир Зельдин, Александр Пашутин.

Писатель Феликс Снегирев завладевает секретом таинства секты бессмертных, узнав об эликсире вечной жизни. Приключения Снегирева начинаются, когда он встает перед выбором: расстаться с жизнью или стать бессмертным.

Смерть ей к лицу (1992)

Режиссер Роберт Земекис.

В ролях: Мерил Стрип, Брюс Уиллис, Голди Хоун.

Подруги, актриса и писательница, добиваются внимания пластического хирурга. Обеим удается достать эликсир бессмертия. Со временем их тела начинают рассыпаться от ветхости. А предмет их страсти, простой смертный, создал семью, имел верных друзей и, в общем, прожил счастливую жизнь.

Горец (1992–1998)

Режиссеры: Денни Берри, Пао ло Барзмен, Ричард Мартин.

В главной роли Эдриан Пол.

Его зовут Дункан Маклауд. Он родился в 1592 году в горах Шотландии и живет по сей день. Он бессмертен. Основные сюжетные линии вращаются вокруг Маклауда и его сражений с другими бессмертными, восставшими из мертвых.

Век Адалин (2015)

Режиссер Ли Толанд Кригер.

В ролях: Блейк Лайвли, Михиль Хаусман, Кэти Бейкер, Харрисон Форд.

Адалин попала в аварию и обрела бессмертие. Молодая женщина перестала стареть, но считает случившееся проклятием.

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