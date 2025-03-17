Ученые сделали новое открытие о физических особенностях австралопитеков

Британские ученые из Университета Англия Раскин изучили, что австралопитеки (Australopithecus afarensis) — древние предки человека — не обладали способностью быстро бегать. Это ставит под сомнение гипотезы о том, что они могли активно охотиться или спасаться от хищников. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

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Австралопитеки — вид ранних гоминидов, живших в Восточной Африке около 2,9–3,9 млн лет назад. Они известны своей способностью ходить на двух ногах, что подтверждается находкой скелета особи по имени Люси в Эфиопии в 1974 году. Однако до сих пор оставалось загадкой, насколько хорошо они могли бегать.

Команда провела 3D-моделирование для реконструкции полного скелета Люси. Там, где части скелета отсутствовали, они использовали данные останков других австралопитеков.

Затем исследователи добавили мышцы и мягкие ткани, варьируя их свойства от обезьяньих до человеческих, чтобы оценить скорость бега и энергозатраты.

Программа показала, что максимальная скорость бега австралопитеков не превышала 17,7 километра в час. Это почти вдвое меньше, чем у современных людей (рекорд — 32 км/ч).

Кроме того, энергозатраты при беге у австралопитеков были в 1,7–2,9 раза выше человеческих.

Длинное ахиллово сухожилие, которое помогает современным людям эффективно бегать, у австралопитеков либо отсутствовало, либо было недостаточно развито.

Открытие означает, что Australopithecus afarensis, вероятно, не могли участвовать в длительной охоте или быстро убегать от хищников, таких как саблезубые кошки. Это ставит под сомнение гипотезу о том, что они активно охотились на животных. Скорее всего, они питались падалью и остатками добычи более проворных плотоядных существ.

Исследование помогает лучше понять, как эволюционировали способности к бегу у ранних людей. Оно подтверждает, что ключевые изменения в анатомии, такие как развитие длинного ахиллова сухожилия и оптимизация мышц, произошли позже, у представителей рода Homo, таких как Homo erectus, которые жили около 2–1 млн лет назад.