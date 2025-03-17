РКН потребовал от Telegram удалить два набора стикеров

Роскомнадзор (РКН) потребовал от мессенджера Telegram удалить два набора запрещенных стикеров, передает ТАСС.

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Как уточняет агентство, речь идет о наборах с нацистскими изображениями.

«На основании решения суда Роскомнадзор внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации», — говорится в пресс-релизе ведомства.

На прошлой неделе Зуевский районный суд Кировской области запретил использование двух наборов нацистских и экстремистских стикеров в Telegram. Решение было принято после обращения прокурора Зуевского района, который заявил, что в интернете были выявлены интернет-ресурсы с материалами, в которых содержатся изображения запрещенной символики и атрибутики. Прокурор просил запретить стикеры на территории РФ.

С февраля 2022 года российские суды уже наложили на Telegram Messenger Inc штрафы на общую сумму 63,4 млн руб. Наибольшие штрафы, по 7 млн руб., были выданы за неудаление призывов к экстремизму и детской порнографии.