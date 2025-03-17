Где можно будет увидеть частичное солнечное затмение 29 марта

Всего через две недели после полного лунного затмения 13–14 марта 2025 года наблюдатели в западной части Северного полушария вновь получат шанс увидеть незабываемое зрелище. Конечно, частичное солнечное затмение 29 марта не будет таким впечатляющим, как полное солнечное затмение в Северной Америке в апреле 2024 года — но и оно подарит любителям небесных явлений превосходные виды.

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Space.com построил маршрут лунной тени по земной поверхности на картах с указанием точного времени. Она пройдет длинным и широким путем с Северной Америки до Сибири.

Затмение начнется в 8:50 UTC с восхода частично скрытого Солнца на северо-востоке Северной Америки и завершится в 12:43 UTC как частично затмившийся закат в Сибири. Около 814 миллионов человек окажутся на пути хотя бы части этого затмения, но только около 44 800 увидят хотя бы 90% частичного солнечного затмения. Для всех мест событие продлится чуть менее двух часов.

Россия оказалась на завершающем этапе затмения. Мурманск, крупнейший город мира к северу от Полярного круга, увидит 29% затмение в 14:45 мск. Закатное затмение будет возможно из Хатанги в Красноярском крае, где максимальные 23% солнечного диска будут скрыты в 19:02 по местному времени. В Москве максимальная фаза затмения достигнет 2% в 14:49.

Помните, что наблюдать затмение можно только через специальные очки, светофильтр или закопченное стекло.