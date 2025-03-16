Ученые выяснили, как изменились птицы в Чернобыльской зоне отчуждения

Ученые выяснили, как радиация воздействует на птиц в Чернобыльской зоне отчуждения. Новое исследование выявило связь между уровнем радиационного загрязнения и кишечным микробиомом птиц, обитающих на закрытой территории.

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Несмотря на высокий уровень радиации, после аварии и закрытия города наблюдается рост биоразнообразия в зоне отчуждения. Тем не менее последствия радиоактивного загрязнения для диких животных продолжают изучаться.

— Подобного рода загрязнение создает дополнительный стрессор, с которым организмы должны справляться. Это приводит к массе последствий, — рассказал исследователь из Финляндии Самели Пиирто.

Исследовательская группа изучила влияние облученной среды на два вида птиц: большую синицу и мухоловку-пеструшку. В рамках эксперимента они разместили скворечники в двух зонах с различным уровнем радиационного загрязнения.

Результаты исследования показали, что в загрязненных районах меньше гнезд. В то же время существенных различий в процессе размножения или здоровье птенцов обнаружено не было. Интересно, что рацион птиц в районах с повышенной радиацией содержал большее разнообразие насекомых, передает портал «МедиаПоток».

Ранее ученые нашли неожиданную способность у волков-мутантов возле Чернобыльской АЭС. Они имеют геном, который позволяет не умереть от онкологических заболеваний, которые развиваются на фоне радиации.