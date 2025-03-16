Стало известно, зачем кошки прячутся в коробки

Ura.Ru

Кошки забираются в коробки по нескольким причинам — они являются идеальным убежищем, там всегда тепло и очень удобно прятаться. Есть и ряд других причин, по которым эти питомцы так любят картонные изделия, следует из исследований ученых.

Стало известно, зачем кошки прячутся в коробки
© РИА Новости
«В дикой природе кошки выживают благодаря умению прятаться. Коробка создаёт иллюзию безопасности, где питомец чувствует себя невидимым для потенциальных врагов», — пишет Pravda.ru со ссылкой на исследования ученых.

Отмечается, что картон очень хорошо удерживает температуру, а кошки очень любят тепло. Из-за того, что температура внутри коробки выше, чем в самой квартире, питомцы предпочитают их дорогим лежанкам.

Коробка также является идеальным местом для тренировок охотничьих инстинктов и мышц кошки. Спрятавшись внутри, питомец разыгрывает сцену засады, тем самым развивая реакцию, укрепляя мышцы и поддерживая охотничьи навыки. Помимо всего перечисленного, коробки являются игрушкой для когтей и лап и напоминают кошкам о детстве — первые недели после рождения они проводят в тесном укрытии рядом с матерью.