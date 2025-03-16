Стало известно, зачем кошки прячутся в коробки

Кошки забираются в коробки по нескольким причинам — они являются идеальным убежищем, там всегда тепло и очень удобно прятаться. Есть и ряд других причин, по которым эти питомцы так любят картонные изделия, следует из исследований ученых.

«В дикой природе кошки выживают благодаря умению прятаться. Коробка создаёт иллюзию безопасности, где питомец чувствует себя невидимым для потенциальных врагов», — пишет Pravda.ru со ссылкой на исследования ученых.

Отмечается, что картон очень хорошо удерживает температуру, а кошки очень любят тепло. Из-за того, что температура внутри коробки выше, чем в самой квартире, питомцы предпочитают их дорогим лежанкам.

Коробка также является идеальным местом для тренировок охотничьих инстинктов и мышц кошки. Спрятавшись внутри, питомец разыгрывает сцену засады, тем самым развивая реакцию, укрепляя мышцы и поддерживая охотничьи навыки. Помимо всего перечисленного, коробки являются игрушкой для когтей и лап и напоминают кошкам о детстве — первые недели после рождения они проводят в тесном укрытии рядом с матерью.