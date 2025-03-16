Ученые нашли новые следы рабства на золотых рудниках Египта эпохи Птолемеев

На протяжении многих лет археологи исследовали Восточную пустыню Египта и нашли среди прочего следы масштабной древней горнодобывающей промышленности, где трудились рабы. С 1994 года Французская археологическая миссия раскопала более 20 объектов в этом регионе, акцентируя внимание на римских фортах и шахтах эпохи Птолемеев.

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Этот богатый ресурсами район активно использовался в эллинистический период (332–30 года до нашей эры), а недавние находки в самом северном золотом руднике Птолемеев, известном как Гхоцца, открыли суровую реальность условий, в которых жили рабы, работающие на золотых рудниках Древнего Египта.

В январе 2023 года археологи нашли железные оковы в секторе 44 на восточной окраине местной деревни. Этот сектор использовался в основном для хранения и приготовления пищи и содержал запасы древесного угля и железный шлак, что указывает на металлообработку на месте.

Эти оковы не были предназначены для животных, так как для скота использовались веревочные стяжки. Они были специально созданы, чтобы сдерживать людей. После того как их надевали на лодыжки, оковы нельзя было снять без ключа. Хоть руки оставались свободными, движение было крайне затруднено из-за веса кандалов.

Находка человеческих оков в Гхоцце является неопровержимым свидетельством того, что принудительный труд имел место в горнодобывающей промышленности Птолемеев. Однако условия жизни этих людей все еще остаются неясными, так как их жилища еще не были идентифицированы, передает портал Planet Today.

Однако это далеко не единственная находка, сделанная в ходе исследования одной из древнейших цивилизаций. Недавно археологи рассказали о нескольких находках Древнего Египта, которые до сих пор вызывают споры.