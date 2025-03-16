Сотни городов оказались под угрозой погружения под воду

На фоне постепенного подъема уровня океана сотни городов оказались в зоне риска — им грозит погружение под воду, пишет Daily Mail со ссылкой на пресс-службу НАСА.

По данным агентства, в 2024 году уровень мирового океана поднялся на «неожиданную» величину, добравшись до отметки в 0,59 см.

Это связано с необычайно сильным потеплением океана в сочетании с таянием ледников, уточнили исследователи.

«Подъем, который мы увидели в 2024 году, оказался выше, чем мы ожидали.Каждый год он немного отличается, но ясно одно: уровень океана продолжает подниматься, и скорость подъема становится все быстрее и быстрее», — сказал Джош Уиллис, исследователь уровня моря в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.

Специалисты напомнили, что с 1993 года уровень мирового океана поднялся на 10,1 см. Они добавили, что если уровень моря продолжит расти такими темпами, сотни густонаселенных городов по всей планете могут оказаться под водой.

Ученые из Университета Дрекселя сообщили ранее, что американские города Нью-Йорк, Филадельфия и Бостон могут быть затоплены в результате глобального потепления.