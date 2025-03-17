Найден способ перерабатывать пластик с помощью влаги из воздуха

Пластиковые отходы — одна из самых серьезных экологических проблем во всем мире. По мировым оценкам, лишь около 9% пластика перерабатывается, а оставшаяся масса либо сжигается, либо оказывается на свалках и в окружающей среде, где со временем он разлагается сотни лет, превращаясь в микропластик. Группа химиков представила экологичный метод переработки пластика без токсичных растворителей, используя влагу из окружающего воздуха. Исследование опубликовано в журнале Green Chemistry.

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Новый метод основан на разложении полиэтилентерефталата (ПЭТ) — одного из самых распространенных пластиков, используемого в бутылках и упаковке. Ученые применили молибденовый катализатор и активированный уголь, нагрели смесь, после чего разорванные молекулы пластика подверглись воздействию водяного пара из воздуха. Это позволило превратить их в терефталевую кислоту (ТПА) — ключевой компонент для производства нового пластика.

Метод выделяется простотой и экологичностью:

не используются растворители, которые могут быть токсичными и дорогостоящими.

низкое энергопотребление по сравнению с традиционными способами переработки.

единственный побочный продукт — ацетальдегид, который легко удаляется в промышленных условиях.

В лабораторных тестах 94% пластика разлагалось за 4 часа, а полученное сырье можно использовать для производства новых изделий без потери качества. Более того, процесс успешно работал не только с ПЭТ-бутылками, но и с тканями из полиэстера и смешанными отходами.

«Использование влажности воздуха позволяет исключить растворители, сократить энергозатраты и избежать агрессивных химикатов», — добавил соавтор исследования Навин Малик.

Ученые планируют масштабировать технологию для промышленного использования, оптимизируя параметры процесса. Если метод будет успешно внедрен, он может изменить переработку пластика и уменьшить его вредное воздействие на окружающую среду.