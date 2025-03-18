iPhone 16e превзошел Samsung Galaxy A56 в сравнительном тесте камер

В одном из выпусков на YouTube-канале Techno Arena продемонстрировали, как снимают фото и видео Samsung Galaxy A56 и iPhone 16e.

© YouTube/Techno Arena

Даже при съёмке дневных фото между смартфонами есть различия. Когда в кадре есть люди, то А56 обычно осветляет лицо, а iPhone 16е сохраняет более естественные оттенки кожи. Фон тоже немного лучше выглядит на 16е. Если же говорить о съёмке архитектуры, то на iPhone фото в целом выходят более тёмные и естественные по цветопередаче, а на Samsung — более светлые.

A56 имеет преимущество перед 16е в том, что у него есть сверхширик. На iPhone 16е же есть только одна камера — основная.

Фронтальная камера на iPhone 16e делает более детализированные и натуральные по цветам снимки. Samsung в этом сценарии проигрывает.

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

© Techno Arena

При видеосъёмке у 16е более естественные цвета, а вот A56 осветляет картинку. Однако оба смартфона могут записывать видео в 4К 30 к/с, правда, Galaxy A56 — в том числе и на сверхширокоугольную камеру.

При слабом освещении более качественные фото делает вновь iPhone 16e. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

С портретными фотографиями даже в вечернее время лучше справляется iPhone.

Вывод

iPhone 16e делает отличные портреты, видео, а также лучше Samsung снимает на фронтальную камеру. В то же время Galaxy A56 за счёт наличия сверхширика оказывается лучшим в пейзажной фотографии.