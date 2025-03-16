Huawei готовит массовое производство смартфона с раскатывающимся экраном

Huawei в 2025 году она может начать массовое производство смартфона с раскатывающимся экраном. Huawei Central пишет об этом, ссылаясь на инсайдера @Setsuna Digital с китайской платформы Weibo. После релиза первого в мире складывающегося втрое телефона Mate XT, Huawei, похоже, не собирается останавливаться.

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Раскатывающийся экран — это технология, позволяющая увеличивать или уменьшать размер дисплея, как рулон бумаги. В отличие от складных смартфонов, где экран сгибается, здесь он вытягивается, превращая компактный телефон в планшет. Слухи о таком устройстве ходили давно, и Huawei даже регистрировала патенты на эту идею. Если планы подтвердятся, компания станет первой, кто выведет подобный гаджет на рынок, опередив Samsung и Tecno, которые пока показывали только прототипы.

Инсайдеры говорят, что Huawei готовит сразу два крупных проекта: второе поколение тройного складного Mate XT и этот раскатывающийся смартфон. Релиз ожидается в 2025-м или начале 2026-го.