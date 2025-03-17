Представлена стиральная машина с тремя барабанами

Компания Haier удивила своей новой разработкой — стиральной машиной с тремя барабанами. Она уже доступна для покупки в Китае по цене около 4,999 юаней ($690). Главная фишка машины в том, что она позволяет стирать разные вещи одновременно, но отдельно друг от друга. Например, верхнюю одежду, нижнее бельё и носки можно загрузить в разные отсеки, и всё это будет готово за один раз.

© Haier

У машины три барабана: один большой на 10,5 кг и два маленьких по 1 кг каждый. Это удобно, если нужно быстро постирать что-то мелкое, вроде детских вещей, или разделить одежду по цветам и типам ткани. Идея появилась благодаря шутке одного из пользователей в китайской соцсети Douyin, который предложил Haier сделать такую машину. Руководитель компании увидел комментарий и сразу дал задание инженерам.

Машина не только практичная, но и умная — она подключается к приложению, где можно настроить стирку. Ещё она экономит воду и энергию.