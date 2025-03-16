Определен год гибели всего живого на Земле

Ученые назвали год, который ведет к апокалипсису на Земле
Группа ученых из японского университета Тохо и NASA назвала ориентировочное время гибели всех живых организмов на планете Земля, сообщает ИА "Кулик".
Солнце со временем будет увеличиваться и выделять больше тепла. Этот процесс запустит изменения на нашей планете. Повысится температура, что приведет к изменению атмосферы, и снижению количества кислорода.
Ученые смоделировали и рассчитали год, когда на Земле смогут произойти необратимые изменения. По их данным, специальная программа указала, что жизнь на нашей планете станет невозможной в 1 000 002 021 году.
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
Специалисты считают, что предотвратить процесс сможет технический прогресс.