Определен год гибели всего живого на Земле

Группа ученых из японского университета Тохо и NASA назвала ориентировочное время гибели всех живых организмов на планете Земля, сообщает ИА "Кулик".

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Солнце со временем будет увеличиваться и выделять больше тепла. Этот процесс запустит изменения на нашей планете. Повысится температура, что приведет к изменению атмосферы, и снижению количества кислорода.

Ученые смоделировали и рассчитали год, когда на Земле смогут произойти необратимые изменения. По их данным, специальная программа указала, что жизнь на нашей планете станет невозможной в 1 000 002 021 году.

Ученые предупредили о глобальной катастрофе

Специалисты считают, что предотвратить процесс сможет технический прогресс.