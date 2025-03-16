Создан робот для добычи ископаемых в космосе

Инженеры из Китайского университета горного дела и технологий сконструировали робота для добычи полезных ископаемых с поверхности небесных тел. Как сообщило Центральное телевидение Китая, конструкторы уже подали заявку на патент.

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Насекомоподобный робот оснащен шестью ногами, три ноги оборудованы колесами, еще три - когтями. С помощью заостренных зацепов он может фиксировать свое положение на поверхности и проводить буровые работы.

Исследователи провели успешный эксперимент по передвижению робота по грунту, воссоздав условия микрогравитации Луны. Аппарату предстоит овладеть дополнительными навыками геологической разведки.

По словам научного сотрудника университета Ли Жуйлиня, первым шагом в освоении чужой планеты является добыча ресурсов, "поэтому Китай уделяет особое внимание добыче полезных ископаемых в космосе".

В настоящее время исследование и разведка лунных ресурсов привлекают наибольшее внимание ученых и крупнейшие инвестиции. Добыча ископаемых на астероидах также представляет интерес для исследователей, так как эти небесные тела содержат большие запасы редкоземельных элементов, отмечает телеканал.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.