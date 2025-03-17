Чем пахли древние статуи: неожиданное открытие археологов

Исследование, опубликованное в Oxford Journal of Archaeology, раскрывает малоизученный аспект античного искусства — использование ароматических веществ для украшения скульптур. Археолог Сесили Бронс выяснила, что греко-римские статуи имели особый запах.

© Naukatv.ru

Ранее ученые уже доказали, что античные скульптуры не были беломраморными, как в современных музеях: они окрашивались в яркие цвета, украшались тканями и драгоценностями. Новое исследование делает шаг дальше, показывая, что запах играл важную роль в восприятии искусства.

Бронс приводит примеры использования благовоний для статуй богов. Римский оратор Цицерон упоминал о ритуальном помазании священных изображений маслами. В храме на острове Делос найденные надписи описывают, какие ароматы использовали для статуй Артемиды и Геры: оливковое масло, пчелиный воск, экстракты роз, цитрусовые и даже мускус.

Поэт Каллимах писал, что статуя египетской царицы Береники II была «влажной от благоухания». Это говорит о том, что ароматизация распространялась не только на культовые изображения, но и на портретные скульптуры знатных персон. Во время римских праздников Флоралий статуи украшали гирляндами из роз и фиалок, усиливая обонятельные эффекты.

Ученые провели анализ и обнаружили следы пчелиного воска и других химических веществ на бюсте Береники II (дочь Магаса и селевкидской царевны Апамы, супруга Птолемея III), что позволяет предположить, что скульптуру могли покрывать ароматическими маслами или парфюмерной водой того времени. Одним из методов обработки статуй был ганосис — покрытие восками и маслами для придания блеска и запаха. Этот процесс описывали античные авторы, такие как Витрувий и Плиний Старший.

Дополнительные доказательства были найдены на Делосе, где археологи обнаружили мастерские, предположительно производившие ароматы для религиозных ритуалов.

Как отмечают исследователи, биохимический анализ дал неожиданный результат: то, что ранее было лишь теоретическим предположением, удалось подтвердить благодаря современным технологиям. Это открытие дает новое представление о том, как люди воспринимали скульптуры в древности.

«Восхищение статуями в древнем мире было не только визуальным опытом, но и обонятельным», — подчеркнула Бронс.

Запах играл важную роль в религиозных и культурных практиках, создавая особую атмосферу и усиливая эмоциональное воздействие искусства. Статуи не были просто изображениями богов — они могли выглядеть, пахнуть и, возможно, даже осязаться так, чтобы вызывать ощущение трепета и живого присутствия.