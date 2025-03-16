В некрополе горы Анубис обнаружена гробница неизвестного фараона

Археологи обнаружили в некрополе горы Анубис царскую гробницу времен Второго переходного периода (1700–1550 гг. до н. э.). Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта и портал Heritagedaily.

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На стенах гробницы видны желтые полосы с текстами, где, вероятно, когда-то было имя фараона. Однако надписи сильно разрушены, и уцелели лишь фрагменты.

Гробница расположена на глубине 7 метров и представляет собой известняковую погребальную камеру со сводчатым потолком из глинобитного кирпича. Высота сооружения — 5 метров. У входа сохранились надписи с именами богинь Исиды и Нефтиды — покровительниц умерших в древнеегипетской мифологии.

Глава Сектора египетских древностей Верховного совета по древностям Мохамед Абдель Бади сообщил, что исследования королевской гробницы в Абидосе указывают на ее принадлежность одному из правителей, живших до фараона Сенеб Кея, чья усыпальница была обнаружена там же в 2014 году. Он также отметил, что эта гробница значительно больше других известных захоронений, связанных с так называемой «Абидосской династией», однако имя ее владельца пока не установлено.

Археологи также подчеркнули, что это открытие дает новое представление о королевских захоронениях в регионе и сложной политической ситуации той эпохи. В то время Египет переживал период нестабильности: страна была разделена между разными династиями, а с востока вторглись гиксосы — группа азиатских племен, пришедших около 1700 года до н. э. через Суэцкий перешеек и завоевавших часть территории. Гробница неизвестного фараона может помочь ученым понять, кто тогда правил и как развивалась власть.