Apple разработает два новых монитора Studio Display

Apple, по слухам, работает над двумя новыми версиями монитора Studio Display. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания ведет разработку сразу двух моделей, получивших кодовые названия J427 и J527.

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Ранее сообщалось, что Apple планирует обновить Studio Display 2022 года, но теперь стало известно, что в работе может находиться еще одна версия монитора. Гурман предполагает, что Apple либо тестирует оба варианта и выберет один для выпуска, либо готовит два разных устройства с отличающимися характеристиками или диагональю экрана.

Текущий Studio Display с диагональю 27 дюймов был представлен в 2022 году и продается за 1599 долларов. Последний Pro Display XDR вышел еще раньше, в 2019 году, и стоит 5000 долларов. С учетом возраста обоих мониторов обновление выглядит вполне логичным шагом.

Apple пока не делает официальных заявлений по этому поводу, но если слухи подтвердятся, новые мониторы могут выйти уже в 2025 году.