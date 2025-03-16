15 минут игры с собакой снижают уровень стресса на 33,5%

Группа ученых из Чиангмайского университета в Таиланде обнаружили, что 15 минут игры с собакой в день уменьшают уровень гормона стресса кортизола, снижают частоту сердечных сокращений и уменьшают общее самочувствие. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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В эксперименте участвовали 122 студента и шесть дружелюбных собак (пять чихуахуа и одна шетландская овчарка). Питомцы не были сертифицированы для терапевтической работы, что делает результаты особенно интересными.

Участники заполнили анкеты для оценки уровня стресса, измерили артериальное давление и пульс, а также сдали образцы слюны для анализа уровня кортизола. Затем они провели 15 минут с собаками, играя, гладя их или просто наблюдая за ними. После этого молодые люди прошли повторные тесты, чтобы оценить изменения в их состоянии. Оказалось, что уровень стресса у добровольцев снизился на 33,5%. У людей также нормализовались показатели частоты пульса и уровня кортизола.

Игры оказали положительное влияние и на собак, уменьшив уровень кортизола. Эффект сохранялся через неделю после взаимодействия. Исследование подчеркивает, что даже собаки без специальной подготовки могут оказывать терапевтическое воздействие на людей.

Это особенно актуально в ситуациях, когда доступ к профессиональным терапевтическим собакам ограничен.