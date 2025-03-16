Крошечные искры в воде помогли создать первые органические молекулы

Американские ученые из Стэнфордского университета представители новую гипотезу о том, как на Земле могли возникнуть первые органические молекулы — основа будущей жизни. Согласно предположению, ключевую роль в этом сыграли крошечные электрические разряды между каплями воды. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Открытие предлагает альтернативу классической гипотезе Миллера-Юри, согласно которой органические молекулы образовались благодаря ударам молний в океан. Однако критики этой теории отмечали, что молнии случаются слишком редко, а океан слишком велик, чтобы такие события могли стать основным источником жизни.

Команда изучила, как капли воды при распылении приобретают противоположные электрические заряды. Когда такие капли сближаются, между ними возникают миниатюрные искры, которые исследователи назвали "микромолниями". Эти разряды, хотя и крошечные, несут достаточно энергии для образования органических молекул.

В эксперименте ученые распылили воду в смесь газов, предположительно присутствовавших в атмосфере ранней Земли (азот, метан, углекислый газ и аммиак). В результате образовались ключевые для жизни соединения, включая цианистый водород, аминокислоту глицин и урацил (компонент РНК). При распылении воды более крупные капли приобретают положительный заряд, а мелкие — отрицательный.

Когда противоположно заряженные капли сближаются, между ними возникают искры. Эти искры вызывают химические реакции, приводящие к образованию органических молекул. Исследование не только предлагает новый взгляд на зарождение жизни, но и подчеркивает, что даже самые обычные явления, такие как брызги воды, могут играть ключевую роль в химической эволюции.